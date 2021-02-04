تحويل رواية «زمن الكورونا» إلى فيلم سينمائي

أعلن الكاتب والسيناريست أحمد حمدي توفيق عن تحويل روايته "زمن الكورونا" إلى فيلم سينمائي، بعد تعاقده مع إحدى شركات الإنتاج لتقديمها كفيلم في الفترة المقبلة.
وأكد أحمد توفيق في تصريحات صحفية، أنه سيعلن عن كل التفاصيل الخاصة بالعمل فور الإستقرار على المخرج الذي سيتولى مهمة الإخراج، وكذلك أبطال العمل.
وأشار الكاتب أحمد حمدي توفيق إلى أن رواية "زمن الكورونا" تدور أحداثها حول أثر مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على المجتمعات العربية، وآثار تزايد الضغط الاقتصادي والاجتماعي المقترن بتقييد التجول وفرض تدابير العزلة الإجتماعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتتناول الرواية الآثار الإجتماعية الأسرية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا زيادة ظاهرة العنف المنزلي وظاهرة الطلاق وإلى آخره من ظواهر اجتماعية بدأت تطفو نتيجة الأزمات الإقتصادية والنفسية والخوف من الموت الذي بات في كل مكان وفي أي وقت، وتناول ما خلفته الجائحة من مشكلات مستجدة داخل المجتمع و أغلبية الأسر العربية عامة والأسر المصرية خاصة، وهذا كله في إطار إجتماعي ودرامي شيق.
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