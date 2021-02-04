محمد هنيدي: الكورونا مافرقتش بين جنسية أو لون أو دين

نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو مجمع للشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان عبر حسابه الشخصي تويتر.

وعلق محمد هنيدي قائلا: "الأزمة اللي عانى منها العالم مؤخرا وخطر الكورونا، قربونا من بعض اكتر، الكورونا مافرقتش بين جنسية او لون او دين عشان كدة دايما لازم نبقى واحد ، كلنا اخوة #رسائل_الأخوة_الإنسانية".

ويشارك محمد هنيدي، في بطولة فيلم "النمس والإنس"، مع عدد من نجوم الفن منهم منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.