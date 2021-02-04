استئناف تصوير مسلسل "عودة الأب الضال".. تعرف علي التفاصيل!

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف المخرج أحمد عبد العال، اليوم تصوير مشاهد مسلسل "عودة الأب الضال" للفنان بيومى فؤاد، بأحد فنادق 6 أكتوبر وذلك بعد توقف نظرا لوفاة والد بيومي فؤاد.

ووضع عبد العال خطة تصوير مكثفة لإنهاء أكبر عدد من المشاهد خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهى من المشاهد الأولى التي صورها بأستوديو مصر.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين، وبطولة بيومى فؤاد، هالة فاخر، هيدى كرم، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين.