نوال الزغبي تطرح كليب "عقلي وقف".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة نوال الزغبي، احدث أغنياتها بعنوان "عقلي وقف" عبر موقع نشر الفيديوهات الشهير "يويتوب".

أغنية "عقلي وقف" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج فادي حداد.

كلمات الأغنية

ماشوفتش حد في الدنيا، خطفني بنظرة والتانيةوانا اللي عشت طول عمري، بحسب مشاعري بالثانيةوشوفتك قلبي ده اتبرجل، وجالك جري مستعجلوانا الحب اللي جوايا، كان مشروع ومتأجل، انا عقلي وقفمش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف، قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترفعلشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف، اني بحبك.. اني بحببببكفي الأول خوفت قولت أهرب، بشوفك قلبي يتكهربوببقا ف حالة مجنونة، لما عنيك ليا بتقرب، دانت بقيت عندي متلازمةقال اتقل قال مالوش لازمة، ده وجودك عندي بالدنيا، في بعادك يوم تقوم ازمة"

في سياق منفصل، أجرت الفنانة نوال الزغبي في وقت سابق استفتاءً عبر "تويتر" حول تصنيف الأغنية الجديدة، "كلاسيكية أم إيقاعية"، لتشويق الجمهور للأغنية، وتجاوب معها عدد كبير من متابعيها حتى أعلنت أنها إيقاعية.

ويذكر، أن آخر ألبومات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كان ألبوم "كده باي" الذي أُنتج عام 2019، والذي تكون من 10 أغاني، وهم "مش خايفة، اللي براسي عملتو، محاي، أيام صعبة، جوة قلبه، ميه وجع، الجمال لي ناسه، اه يا سيدي، صبح صبح، كده باي"