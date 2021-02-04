منى فاروق: "معتز حسام مخرج شاطر وهذه تفاصيل شخصيتي في فيلم" آل هارون " (خاص)

قالت منى فاروق في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أنها تُقدم خلال الأحداث دور فتاة تعمل عند أحد الأشخاص، وهي شخصية محورية ومؤثرة في الأحداث، لافتة ما جذبها للمشاركة فيه، هو أن الشخصية التي تُقدمها جديدة عليها، ومختلفة تمامًا عما قدمتها من قبل، بالإضافة إلى أن السيناريو مكتوبًا بشكل جيد.

وتابعت منى فاروق قائلة :"اللي جذبني للمشاركة في فيلم آل هارون إن قصته جديدة وجميلة، ومتقدمتش قبل كده كمان الدور حلو جدًا، ومعتز حسام ومخرج شاطر ومجتهد جدًا في شغله، وشركة الإنتاج محترمة جدًا ومعاملتهم كويسة مع الناس، وحقيقي رحبوا بيا وبوجودي جدًا والمنتج محترم جدًا، ده أول إنتاج للشركة بس انا متوقعة النجاح الكبير ليهم في العمل ده وفي كل أعمالهم الجاية ان شاء الله". وأشارت منى فاروق إلى أنه تم ترشيحها للعمل في الفيلم من خلال المخرج معتز حسام والمنتج حسني محمود، مُتمنية أن تنال شخصيتها والفيلم على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة منى فاروق في فيلم "آل هارون"، المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المُقبلة، وهو من إنتاج حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني.



وأعربت منى فاروق عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في ذلك الفيلم وبالعمل مع كل هؤلاء الأبطال المشاركين فيه، لافتة إلى أنها تعاقدت على المشاركة في أكثر من عمل، سيتم عرضهم خارج السباق الرمضاني المقبل.