مينا عطا لـ"دوت الخليج الفني" أتمنى التوفيق للنادي الأهلي من كل قلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان مينا عطا ، عن توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والدحيل القطري التي ستقام اليوم الخميس، في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قال مينا عطا :" أتوقع فوز النادي الأهلي على الدحيل القطري، وأتمنى للنادي الاهلي التوفيق من كل قلبي"

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره الدحيل، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، وكذلك بي إن سبورت المفتوحة على قمر النايل سات ستنقل تلك المباراة.

