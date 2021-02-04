مهرجان أفلمها أونلاين برئاسة سماح أنور يكرم الفنان محمود حميدة.. صور وفيديو

قامت إدارة مهرجان أفلمها اونلاين للأفلام القصيرة برئاسة الفنانة سماح أنور بتكريم الفنان الكبير محمود حميدة، حيث تم منحه درع تكريم الدورة الأولى التي تنتهي فعالياتها اليوم الخميس .
ومن جانبه أعرب الفنان الكبير محمود حميدة عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشيرا إلى أن سعادته لا توصف بوجود مشروع سينمائى رائد في هذا المجال بمصر.
وأضاف محمود حميدة أنه لا يعتبر عطائه في مجال السينما ومساندته لبعض الشباب الذين خاضوا هذا المجال ليس تفضلا منه ولكنه تعاون في مجال له خبرة به مع أشخاص يعشقون هذا المجال، مؤكدا أنه سيظل مساندا وداعما لمهرجان أفلمها اونلاين طوال حياته لما لمسه في إدارة المهرجان برئاسة الفنانة سماح أنور من فهم ووعي تام بأهمية وجود مهرجان يدعم ويساند تجارب الشباب.
يشار إلى انه من المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان اليوم بتوزيع الجوائز على أصحاب الأفلام الفائزة، والتي سيتم إعلانها من قبل لجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير كمال عبدالعزيز ،. وعضوية الفنانة درة والكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.
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