إلهام شاهين تحيي الذكرى الأولى لوفاة نادية لطفي

أحيت الفنانة الهام شاهين عبر حسابها بانستجرام الذكرى الأولى لوفاة الفنانة نادية لطفي.

ونشرت الهام شاهين صورة لها مع نادية لطفي وعلقت قائلة "‬‏‪النهارده الذكرى الثانوية للفنانة العظيمة نادية لطفى .. وحشتنى و مفتقداها جدا .. فاكراها وهفتكرها دايما بكل الخير .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله يارب.



وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة نادية لطفى، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى ذاكرة السينما.

تزوجت نادية لطفي ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد «أحمد» الذي تخرج في كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».

تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل السبع بنات.



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قدمت عملا دراميا واحدًا وهو «ناس ولاد ناس» وعملا مسرحيا واحدًا وهو «بمبة كشر»، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.