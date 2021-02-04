رنا سماحة تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن توقعاتها لمبارة الأهلي والدحيل القطري

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رنا سماحة ، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والدحيل القطري التي ستقام اليوم الخميس، في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قالت رنا :" أتمنى أتوفيق للنادي الأهلي اليوم، وأتوقع فووه على فريق الدحيل القطري إن شاء الله".