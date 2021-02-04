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إيهاب توفيق يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن توقعاته لمبارة الأهلي والدحيل القطري اليوم

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إيهاب توفيق ، عن توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والدحيل القطري التي ستقام اليوم الخميس، في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" قال توفيق :" أتوقع فووه على فريق الدحيل القطري، وأتمنى له التوفيق، ربنا معاكم" .

 

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره الدحيل، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، وكذلك بي إن سبورت المفتوحة على قمر النايل سات ستنقل تلك المباراة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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