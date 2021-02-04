إيوان لـ"دوت الخليج الفني" أحب النادي الأهلي.. ويكشف عن توقعاته لمبارة الأهلي والدحيل القطري اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إيوان، عن توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والدحيل القطري التي ستقام اليوم الخميس، في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قال إيوان :" أجب النادي الأهلي وأشجعه منذ سنوات كثيرة، وأتمنى له التوفيق اليوم، أتوقع فووه على فريق الدحيل القطري" .

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.