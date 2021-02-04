عابد عناني لـ"الفجي الفني": "أقوم بشخصية محورية في مسلسل " في يوم وليلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهي الفنان عابد العناني، من تصوير مشاهده بمسلسله الجديد "في يوم وليلة" بجانب الفنان احمد رزق المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، وأيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.
وقال الفنان عابد العناني، في تصريخ خاص لـ"دوت الخليج الفني"، بانه يجسد شخصية تعدى "كمال" وهو ظابط ضمن احداث المسلسل ويحقق في جريمة القتل التي هي محور الاحداث.
وأضاف بأنه وافق على مسلسل "في يوم وليلة" بسبب قوة الورق وتقديمها لشخصية جديدة ومحورية ضمن أحداث المسلسل، ومشيرا بانه يتمنى ان ينال المسلسل اعجاب الجمهور.
مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، وأيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.