عابد عناني لـ"الفجي الفني": "أقوم بشخصية محورية في مسلسل " في يوم وليلة"

وقال الفنان عابد العناني، في تصريخ خاص لـ"دوت الخليج الفني"، بانه يجسد شخصية تعدى "كمال" وهو ظابط ضمن احداث المسلسل ويحقق في جريمة القتل التي هي محور الاحداث.

وأضاف بأنه وافق على مسلسل "في يوم وليلة" بسبب قوة الورق وتقديمها لشخصية جديدة ومحورية ضمن أحداث المسلسل، ومشيرا بانه يتمنى ان ينال المسلسل اعجاب الجمهور.