إنجي علاء عن هدف حسين الشحات: كان باين إنه هيعملها

علقت الفنانة إنجي علاء على هدف حسين الشحات للأهلي في شباك الدحيل القطري في كأس العالم للأندية.
وكتبت انجي علاء عبر تويتر قائلة "جووووووووووول حسين الشحات كان باين انه هيعملها #كأس_العالم_للأندية #يلا_يا_اهلي. #الأهلي_في_المونديال #الاهلي".
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.
سدد حسين الشحات كرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة من خارج منطقة الجزاء ليتقدم الأهلي على الدحيل 1-0.
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