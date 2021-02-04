على حمام سباحة.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار.. شاهد

شاركت الممثلة إيمي طلعت زكريا جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إيمى طلعت زكريا فى الصورة على حمام السباحة مرتدية فستان مشجر ونظارة شمس، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر 2019 داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.