نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجعتيني لبدايتي يتخطي المليون الثالث لعاصي الحلاني في المقال التالي

"رجعتيني لبدايتي".. من كلمات : عبير أبو إسماعيل، وألحان : حسان عيسى، وتوزيع: عمر صباغ، وماسترينج: محمد المقهور، وتم تصوير الكليب بمدينة البقاع اللبنانية.

وطرح عاصي الحلاني، مؤحرا أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم ومن ألحان محمد عبيه وتوزيع وتسجيل طوني سابا.

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان عاصي الحلاني، نجاحا كبيرا بكليبه الجديد الذي يحمل عنوان "رجعتيني لبدايتي" وذلك بعد طرحه علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وتخطي حاجز الثلاث ملايين مشاهدة.