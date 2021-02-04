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رجعتيني لبدايتي يتخطي المليون الثالث لعاصي الحلاني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان عاصي الحلاني، نجاحا كبيرا بكليبه الجديد الذي يحمل عنوان "رجعتيني لبدايتي" وذلك بعد طرحه علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وتخطي حاجز الثلاث ملايين مشاهدة.

"رجعتيني لبدايتي".. من كلمات : عبير أبو إسماعيل، وألحان : حسان عيسى، وتوزيع: عمر صباغ، وماسترينج: محمد المقهور، وتم تصوير الكليب بمدينة البقاع اللبنانية.

وطرح عاصي الحلاني، مؤحرا أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم ومن ألحان محمد عبيه وتوزيع وتسجيل طوني سابا.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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