تأجيل جلسات "أوايسس الرياض" وإعادة قيمة تذاكر حفل أصالة وعبدالله الرويشد للجمهور

شركة روتانا أعلنت عن تأجيل جلسات "أوايسس الرياض" والتي بدأت أولى حفلاتها يوم الجمعة الماضي بحفل للفنان رابح صقر، وكان المقرر أن ينظم حفلها الثاني غدا الجمعة 5 فبراير.

روتانا تعلن تأجيل جلسات "أوايسس الرياض"

روتانا أعلنت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" عن تأجيل جلسات "أوايسس الرياض" التي كان من المقرر أن يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في العالم العربي والخليج خلال هذه الفترة، وذلك نظرا للإجراءات الأحترازية التي فرضتها المملكة العربية السعودية في إطار مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة، وقد اوضحت شركة "روتانا" في بيانها أن جلسات "أوايسس الرياض" قد تم تأجيلها لموعد لم يتم تحديده خلال هذه الفترة، فجاء البيان: "تنويه للظروف الحالية وفي إطار الجهود التي تبذلها الممكلة العربية السعودي للحفاظ على الصحة العامة، تم تأجيل جلسات أوايسس الرياض، حتي إشعار آخر".

إعادة قيمة تذاكر حفل أصالة وعبدالله الرويشد للجمهور

"روتانا" أكدت كذلك أنها سوف تعيد قيمة التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة الماضية، لحفل كل من الفنانة أصالة نصري، وعبدالله الرويشد، كما أكد بيان الشركة على أن أهمية وسلامة الجمهور والتي تعتبرها الشركة دوت الخليج الأولوية فقالت الشركة: "سيتم إعادة قيمة التذاكر المباعة للجميع، سلامتكم أهم وأولى وفوق كل متعة"، وكان من المقرر ان تشارك الفنانة أصالة والفنان عبدالله الرويشد في حفل غدا الجمعة 5 فبراير ضمن جلسات "أوايسس الرياض"، حيث أعلنت شركة روتانا عن فتح باب حجز التذاكر خلال الأيام الماضية للجمهور الراغب في حضور الحفل المرتقب، لكن مع الإعلان عن تأجيل جلسات "أوايسس الرياض" تم إغلاق باب حجز لجميع التذاكر.

رابح صقر افتتح جلسات "أوايسس الرياض"

جلسات "أوايسس الرياض" كان من المقرر أن يشارك فيها خلال الفترة القادمة كذلك الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر، حيث كان قد أعلن المدير التنفيذي لشركة "روتانا" سالم الهندي عن مشاركة الفنان الكبير ضمن فعاليات جلسات "أوايسس الرياض" خلال شهر فبراير الجاري، وكان الفنان رابح صقر قد افتتح فعاليات "اوايسس الرياض" يوم الجمعة الماضي، في حفل حضره جمهور غفير، وقدم الفنان رابح صقر مجموعة من أجمل أغانيه بالإضافة إلى أغنية "مرحبا" إحدى أغاني ألبومه الجديد والتي قدمها لأول مرة أمام جمهوره في "أوايسس الرياض"وهي من ألحان سهم، كما أبهر الفنان رابح صقر كذلك الجمهور الكبير الذي حضر الحفل بعزفه على العود لمجموعة من المقاطع الطربية.