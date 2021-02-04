منى واصف بالفيديو : "تيم حسن فنان سوريا الأول وأنا من معجباته"

منى واصف الفنانة السورية حلت ضيفة على برنامج " نبض العاصمة" المذاع على راديو "شام إف إم" وكشفت الفنانة الكبيرة عن رأيها في بعض من النجوم مثل الفنان تيم حسن، وسلاف فواخرجي، وسلافة معمار، وسعد لمجرد.

منى واصف: "تيم حسن فنان سوريا الأول وفخورة به"

منى واصف أكدت أن الفنان تيم حسن من النجوم العرب البارزين وانها معجبة به قبل أن تشارك معه في بطولة مسلسل "صراع على الرمال"، كما أكدت أن هناك علاقة انسانية قوية تجمعهما بسبب الأعمال الدرامية المتواصلة التي شارك فيه الثنائي معا، والتي كان آخرها مسلسل "الهيبة (الرد)"، كما أجابت الفنانة الكبيرة على سؤال من هو فنان سوريا الأول من وجهة نظرها، وأكدت أنه الفنان تيم حسن فقالت: "هناك أكثر من اسم لكن الاسم الأول هو تيم حسن فهو نجم عربي، وقدمنا معا 4 أجزاء من (الهيبة)، وبات بيننا شيء انساني وهذا يحدث مع كل الممثلين وتحديدا عندما يشاركون معا في عمل ويتم تصويره خلال فترة طويلة، فتنشأ علاقة إنسانية وأنا أيضا معجبة بتيم حسن قبل أن أشارك معه في بطولة مسلسل (صراع على الرمال) وتحديدا عندما شاهدته أول مرة شارك فيها مع الراحل حاتم علي، واتصلت به وقدمت له التهنئة على دوره، وهو فنان مميز جدا، ويجب أن نفتخر به".

رأي منى واصف في سلافة معمار وسلاف فواخرجي

منى واصف تحدثت كذلك عن نجمة سوريا الأولى وهل دوت الخليج الفنانة سلافة معمار، ام سلاف فواخرجي وأكدت أن الثنائي لا تستطيع أن تفرق بينهما، كما أشارت أنها ممثلة وليست نجمة حسب وصفها فقالت: "أولا أنا ممثلة أكثر مني نجمة، فالنجمات هن في عمر أصغر وهناك الكثير من النجمات في سوريا أول اسم خطر ببالي هو الفنانة سلافة معمار، وكذلك الفنانة سلاف فواخرجي، والنجمتين كبار بالنسبة لي، وكل منهن لها لون، وقد شاركن معي في أعمال فنية وقدمن دور بناتي وأنا لا أفرق بينهن".

منى واصف أكدت أنها معجبة بالفنانة رنا الابيض بعدما قامت بتقليدها فقالت: "أحببتها بعدما قامت بتقليدي وهذا حدث مع نجوم كبار في الماضي وتم تقليدهم، ولا أنكر أنها ستطاعت أن تقلد صوتي بشكل جيد".

منى واصف : "أخجل لعدم استكمالي تعليمي"

منى واصف كشفت كذلك عن إعجابها الكبير بأغنية "لمعلم" والفنان سعد لمجرد حيث أكدت أن سر إعجابها به يعود لكون سعد لمجرد منفرد ولا يقلد أحد فقالت: "أحب أغنية (لمعلم) لسعد لمجرد الذي أجده فنانا لا يشبه ولا يقلد أحدا، وأحبه لأنه فنان مختلف، ويشرفني أن أشارك معه في بطولة مسلسل أكيد باللغة الفصحى".

منى واصف تحدثت كذلك عن نقطة ضعفها والشيء الذي تخجل منه وهو عدم استكمال تعليمها فقالت: "اريد أن أقول لكل الشباب والبنات يجب أن تستكملوا تعليمكم إذا كان في إمكانكم ذلك، أنا اخجل من نفسي بسبب عدم استكمال تعليمي، وكان ذلك من أسباب ضيق والدتي مني، لكن استطعت أن أثقف نفسي خلال السنوات الماضية، وتجاوزت هذا الخجل".