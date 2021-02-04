فيديو هل أمل بوشوشة دوت الخليج "شيتا" في برنامج "the masked singer ..انت مين؟"

أمل بوشوشة كشفت في تصريحات جديدة لبرنامج "mbctrending" المعروض على "mbc4" عن رأيها في برنامج "the masked singer ..انت مين؟"، وهل دوت الخليج شخصية "شيتا" التي باتت محل شك الجمهور ولجنة المحققين.

أمل بوشوشة ترد على جدل شخصية "شيتا" في برنامج " the masked singer ..انت مين؟"

أمل بوشوشة تحدثت عن الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول حقيقة مشاركتها في برنامج "the masked singer ..انت مين؟"، وتجسيدها شخصية "شيتا"، حيث أكدت الفنانة الجزائرية أنها تهتم بمشاهدة البرنامج الذي اعتبرته ملفتا للأنظار بسبب فكرته، كما أكدت أن شك المحققين في كونها دوت الخليج شخصية "شيتا" يعود لطبيعة البرنامج التي تبنى على فكرة الشك والبحث عن الشخص الذي يرتدي القناع، فقالت أمل بوشوشة: "أتابع البرنامج وأحببت فكرته الطريفة، وبات الكثير من الجمهور معجب به، أما بالنسبة لرأي المحققين في البرنامج حول أنني شخصية (شيتا) فأعتقد أنه أمر جيد، فالبرنامج هو لطرح التساؤلات والتحقيق، للكشف عن المتخفي خلف القناع، واحتمال أن أكون (شيتا) أو لا هو مجرد شك في النهاية، فأنا أيضا أشك".

أمل بوشوشة: "ليس لدي إجابة حول قبولي أو رفضي للمشاركة في البرنامج"

أمل بوشوشة أوضحت رأيها في حال طلب منها المشاركة في برنامج "the masked singer ..انت مين؟"، حيث أكدت انها ليس لديها إجابة واضحة على هذا السؤال وأن احتمال مشاركتها من عدمه متساوية، كما ردت فقالت: "ليس لدي إجابة حاسمة حول رأيي في المشاركة بالبرنامج، فمن الممكن أن أقبل المشاركة فيه، وكذلك احتمالية رفضي قائمة"، كما أشادت أمل بوشوشة بشخصية "شيتا" المشاركة في البرنامج لكونها استطاعت ان تقنع الجمهور بأشياء تشبهها في وقت انهم لا يعرفون حقيقتها، لكن في النهاية أكدت كل ذلك لا يزال محل شك، أمل بوشوشة عبرت كذلك عى رأيها كمشاهدة للبرنامج وأكدت أنها فرصة للعديد من النجوم للخروج من قيود النجومية ليعيشوا حالة من المنافسة الطريفة.

ديمة قندلفت في برنامج " The Masked Singer - إنت مين"

برنامج "The Masked Singer- إنت مين" قد كشفت الفنانة ديمة قندلفت عن هويتها في حلقته التاسعة، وذلك بعد تخفيها في زي "الطاووس"، وقالت في تصريحاتها بعد انتهاء دورها في البرنامج إنها اختارت الطاووس لأنها أرادت خداع الجمهور باختيار زي أقرب للرجال، وقالت مازحة ان ما يشبهها مع الطاووس هو الغرور، ويتبقى في المنافسة في الحلقة الأخيرة من البرنامج كل من شخصية "شيتا"، و"الكوبرا"، و"الذئب".

برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" استضاف 12 نجماً من مجالات مختلفة، قدموا استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هويتهم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".