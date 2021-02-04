يسرا وباسل خياط معا للمرة الأولى في مسلسل "حرب أهلية" رمضان 2021

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القاهرة -دوت الخليج الخميس,04 شباط (فبراير) 2021 - 16:42
للمرة الأولى تجتمع النجمة يسرا مع النجم السوري باسل خياط في عمل تليفزيوني يعرض في رمضان 2021.
ويخوض النجمان السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "حرب أهلية" وهو اسم مؤقت للعمل الذي تنتجه انتاج شركة العدل جروب ، وذلك بعد أن تعاقد مؤخرا المنتج جمال العدل مع باسل خياط لينضم رسميا لفريق عمل المسلسل.
ومن المقرر أن يبدأ باسل تصوير أولى مشاهده بالعمل بأحد المناطق بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بعد غياب لما يقرب من ثلاثة أعوام عن الدراما المصرية.
يشار إلى أن آخر مشاركة للفنان باسل خياط في الدراما المصرية كانت من خلال مسلسل الرحله والذي كان ضمن الخريطة الدرامية لرمضان 2018.
مسلسل "حرب أهلية"من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ، وإنتاج شركة العدل جروب.
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