كاظم الساهر وعاصي الحلاني ووليد توفيق أبرزهم .. نجوم الفن يدعمون مهرجان الأخوة والتسامح في الإمارات

مهرجان الأخوة الإنسانية ينطلق اليوم الخميس الموافق 4 فبراير، ويستمر حتى يوم 8 فبراير، ويفتتح فعالياته الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي، وهو المهرجان الذي لاقى دعم عدد من نجوم الوطن العربي من بينهم النجم العراقي كاظم الساهر.

كاظم الساهر

ونشر الحساب الرسمي لوزير التسامح الإماراتي على تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان كاظم الساهر وهو يوجه التحية للقائمين على المهرجان وأشاد بالمجهود المبذول وقال: "نحن في هذا العالم بأمس الحاجة الى الإنسانية والسلام بين البشر جميعًا، كي يستطيع الجميع مواجهة تحديات المستقبل، ولذلك أجد من الرائع أن تقر الأمم المتحدة يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية والذي يعتبر ثمرة جهود مباركة قامت بها دولة الإمارات لدعم قيم المحبة والسلام بين البشر".

وتابع كاظم الساهر: "ولا شك إنني كفنان عربي أفخر بخروج وثيقة الأخوة الإنسانية من أرض عربية ليتخذ منها العالم نموذجًا للمبادئ الإنسانية الراقية، والفن في حقيقته يهدف إلى مخاطبة وجدان البشر، ولذلك أسعد كفنان بدعم كافة القيم الإنسانية والمحبة والسلام بين البشر".

عاصي الحلاني وباسم ياخور

المطرب اللبناني عاصي الحلاني قال أيضًا في مقطع فيديو: "لا شك أن الفن والإعلام يهدف إلى دعم وتعزيز هذه الأخوة بين البشر مهما اختلفت لغاتهم أو جنسيانهم أو أديانهم، وأنا كفنان أدعم كافة الجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة وكلنا ندعم مهرجان الأخوة"، أما الفنان باسم ياخور فقال: "عندما نقول التسامح والتعايش نقول حتما دولة الإمارات العربية المتحدة لأن إنجاز الإمارات لم يكن في مجالات التطوير والتنمية فقط، بل كان أيضا على صعيد البشر، وقيادة دولة الإمارات جعلت من هذا البلد قبلة لكل جنسيات ودول العالم ومن يأتي إلى الإمارات يعلم أنه يأتي إلى بلد المحبة والبلد الذي يعامله فيه الجميع باحترام بغض النظر عن لونه ودينه وطائفته".

وليد توفيق وديانا كرزون

المطرب وليد توفيق عبر عن سعادته في مقطع فيديو أيضًا، وقال: "أسعدني جدا أن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالأخوة الإنسانية وهو الرابع من فبراير والذي يصادف توقيع وثيقة الأخوة والإنسانية في أبو ظبي برعاية سمو الشيخ زايد بن آل نهيان، ولا شك بأن الفن بكل أشكاله يهدف إلى تعزيز الأخوة بين البشر مهما اختلفت لغاتهم أو جنسياتهم أو أديانهم"، كما أكد على دعمه للجهود التي تبذلها الإمارات لدعم التسامح والتعايش بين البشر.

المطربة ديانا كرزون دعمت أيضًا المهرجان وقالت في كلمتها: "التسامح هو أكبر مراتب القوة وأعلم أن لكل إنسان حق الأخوة الانسانية عليك، فكن لطيفًا مع الناس، سعداء أن يكون في الرابع من فبراير يوم يحتفل به العالم بيوم الأخوة، والفن بكل أشكاله يدعم ويعزز هذه الأخوة بين البشر، وأنا كفنانة عربية أردنية أدعم مهرجان الأخوة والتسامح".

سمية الخشاب

بينما عبرت سمية الخشاب عد دعمها للمهرجان فقالت: "وزارة التسامح والتعايش تحتفل بأول مهرجان للأخوة الإنسانية في 4 فبراير وهو نفس اليوم الذي وقعت فيه وثيقة الانسانية بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر.. مهما اختلفت الأديان واختلفنا كبشر أتمنى أن يجمعنا الحب والمحبة والسلام"

معلومات عن مهرجان الأخوة والتسامح

وتنظم المهرجان وزارة التسامح والتعايش الإماراتية بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ويشارك به أكثر من 100 جهة حكومية ومحلية وعالمية، ومن المقرر أن يحضر افتتاح المهرجان، الذي تنظم فعالياته افتراضيا؛ قيادات محلية ودولية، وأممية بارزة وعدد من المفكرين والباحثين في شأن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وعدد من القيادات الدينية العالمية، للمشاركة في المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية ومنتدى آليات تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية في العمل الحكومي، ومنتدى الأخوة الإنسانية بعيون شبابية، إضافة إلى لقاءات فكرية وورش عمل لطلاب المدارس والجامعات حول الأخوة الإنسانية، ودور الأسرة وأصحاب الهمم في مجال الأخوة الإنسانية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول إطلاق أولى جلسات "المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية"، الذي يشارك في أنشطته عدد من الوزراء وشخصيات من الأمم المتحدة ومفكرين وخبراء عالميون وشخصيات من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كما تطلق لجان التسامح بمختلف الوزارات والمؤسسات الاتحادية عدة أنشطة احتفالا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية من خلال تنظيم عدة برامج داخل الجهة وخارجها، لترسيخ الوعي وتفعيل مبادئ وثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية.