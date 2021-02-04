عارفة عبد الرسول عن فيلم "الإنس والنمس": أحداثه مليئة بالضحك

وقالت عارفة عبد الرسول، في تصريحات صحفية إنها تجسد دور والدة الفنان محمد هنيدي ومشاهدها معه فيها مفاجآت كثيرة وستعجب الجمهور لأنها كوميدية.

وأشارت إلى أن جودة العمل الفني بشكل عام وتقديم أعمال تحترم عقول الناس وترتقي بها هو محور اهتمامها، لافتة إلى أن فريق العمل بذل مجهودا كبيرا من أجل ظهور الفيلم للجمهور بالشكل المطلوب.

وكان طرح أمس الأربعاء الإعلان الدعائي للفيلم حيث ظهر عليه كل الفنانين المشاركين بالعمل مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

وتدور أحداث في إطار كوميدي حول عالم العفاريت من خلال قصة حب تجمع محمد هنيدي من الإنس ومنة شلبي من عالم الجن أي العفاريت ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبدالجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم صابرين، وبيومى فؤاد، ومحمود حافظ، ومحمد جمعة، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

