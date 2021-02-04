بهذه الطريقة.. نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد زينة

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، برفقة الفنانة زينة وعلقت قائلة"كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي وعقبال ١٠٠ سنة وربنا يخليلك أولادك".

جدير بالذكر انه اخر اعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية.