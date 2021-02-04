أغنية "يا حبيبي" لمحمد رمضان تشعل الاستاد في مبارة الأهلي و الدحيل القطري

القاهرة - محمد ابراهيم - قبل بدء الشوط الثاني من مبارة الأهلي والدحيل القطري، لبطولة كاس العالم للاندية تم تشغيل أغنية يا حبيبي للفنان محمد رمضان ، في الإستاد وتفاعل الجماهير معها.

تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره الدحيل، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، وكذلك بي إن سبورت المفتوحة على قمر النايل سات ستنقل تلك المباراة.