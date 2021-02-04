كتف وكتف.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بفستان تايجر

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
خطفت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة أنيقة وارتدت فستانا طويلا، بنقشة التايجر واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد كما كشف الفستان عن ساقيها.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون فستانها، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 ، بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين .
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