محمد محسن: الأهلي هيعملها ويتأهل

علق الفنان محمد محسن على تقدم النادي الأهلي بهدف على فريق الدحيل القطري في أولى مباريات كأس العالم للأندية.

وكتب محمد محسن عبر تويتر قائلا "الأهلي هيعملها ويتأهل الليلة إن شاء الله تكمل على خير ".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.



سدد حسين الشحات كرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة من خارج منطقة الجزاء ليتقدم الأهلي على الدحيل 1-0.