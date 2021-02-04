شاهد.. أحمد التهامي يستعرض عضلاته في تمارين رياضية شاقة

شارك الفنان أحمد التهامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد التهامي مستعرضا عضلاته بتمارين رياضية شاقة في الجيم نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وشارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن و الإثارة، و يشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر و مايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، و أشرف عبد العزيز.