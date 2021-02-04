نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد طرح "الانس والنمس" لمحمد هنيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس"، على موعد نهائى لطرحه فى السينمات، حيث ينافس الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل.

كما يعمل حالياً المخرج شريف عرفه على مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية للعمل.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.