شكرا لقرائتكم خبر عن إبنة أحلام لأول مرةوأصبحت شابة – صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 4 فبراير 2021 09:41 مساءً - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لإبنتها لولوة التي أصبحت شابة وتشبهها كثيرًا، وهذه المرة الأولى التي تتجرأ على نشر صورة واضحة لها.

اعتمدت لفترة طويلة على إخفاء بناتها عن السوشيال ميديا، بينما كانت تتباهى وتنشر صورة إبنها فاهد وتعرف جمهورها عليه، وربما لأنها كما أغلبية الدول العربية التي تعتقد بأن الشاب لا يعيبه شيئًا لكن على الفتاة أن لا تظهر نفسها علنًا.

لكن لا نعتقد بأنها من هذه الفئة من الناس، خصوصًا أنها فنانة وتسافر لوحدها كثيرًأ وتعرض صوتها وصورها على ملايين الناس عبر الشبكة العنكبوتية.

أحلام كانت تغيّرت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وأصبحت متصالحة مع نفسها أكثر بعدما خسرت وزنًا وعملت على شكلها وحسّنته، حتى أن خلافاتها الي كانت معلنة تقلّصت كثيرًا.

قد تكون زارت طبيبًا نفسيًا ساعدها على تحسين مزاجها وعلى رفع مستوى الثقة بالنفس..

في هذا الزمن ومع إنتشار فيروس_كورونا بات الكل بحاج إلى طبيب نفسي يساعده على إستيعاب التغيرات العالمية والحياتية خصوصًا مع الحجر المنزلي والتباعد الإجتماعي.