سينتيا خليفة:"يسرا مصدر إلهامي وحرب أهلية تحدي كبير بالنسبة لي" (خاص)

وقالت سينتيا خليفة في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة شريرة، تُجبرها الظروف على اتخاذ قرارات غير صحيحة، مُشيرة إلى أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو وجود الفنانة يسرا، فهي تُعد مصدر إلهام بالنسبة لها، بالإضافة إلى أن الدور الذي تقدمه خلال الأحداث يُعتبر تحدي كبير بالنسبة لها.

وتابعت سينتيا خليفة قائلة :" اللي جذبني للمشاركة في مسلسل حرب أهلية هو يسرا اللي كانت طول عمرها مصدر إلهام بالنسبالي كممثلة وكمغنية وكفنانة من وأنا صغيرة ومن أنا في لبنان، الدور نفسه في تحدي كبير بالنسبالي، دور مختلف تمامًا عن كل الأدوار اللي لعبتها قبل كده دور مختلف تمامًا عني، دور فيه تحدي إن الناس تحبه وتتقبله، دور في تحدي ليا كممثلة إن استخدم طرق جديدة في التمثيل وان اتحدى طاقتي التمثيلية عشان دور مش شبه حاجة عملتها قبل كده ولا شبهي كإنسانة".

وتابعت سينتيا خليفة :" شخصية موجودة في المجتمع، وممكن أسباب معينة داخلية قديمة من طفولتها بتجبرها تاخد قرارات تعتبر اجتماعيًا مش كويسة، شريرة في المجتمع، لكن انا كممثلة لازم أحب الدور اللي بلعبه، بدور على طول على الأسباب اللي وراها، بالنسبالي في الحياة أصلاً اي حد بيبقى شرير أو بيعمل أي حاجة شريرة طبعًا، بيكون بسبب أشياء سيكولوجية ونفسية وأسباب بتبقى جوانا بتجبرنا نعمل كده ".

وفي سياق آخر، تشارك سينتيا خليفة في السباق الرمضاني المقبل أيضًا في مسلسل "ضد الكسر"، وهو بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، إنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.