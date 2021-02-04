علاء مرسى يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن توقعاته لنتيجة الأهلى والدحيل القطري

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان علاء مرسى ، عن توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والدحيل القطري التى أقيمت منذ قليل، في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قال :" أتمنى فوز الأهلى ٢ مقابل صفر للخصم".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره الدحيل، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، وكذلك بي إن سبورت المفتوحة على قمر النايل سات ستنقل تلك المباراة.