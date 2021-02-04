ريم البارودي تهنئ زينة بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ريم البارودي، على تهنئة صديقتها الفنانة زينة، بعيد ميلادها، الذي يحل اليوم الخميس الموافق 4 فبراير، معربة عن حبها الشديد لها.

ونشرت ريم البارودي، فيديو يجمع صور جمعتها بزينة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلقت قائلة: "السنين بتعدي بسرعة قوي زينة كل سنة وأنتي دائما طيبة وحنونة وجدعة عقبال مليون سنة سعادة ونجاح وحب وصحة وراحة بال وتفرحي بعز وزين يا حبيبتي وأختي وصديقتي".

وعلى جانب آخر، تستعد زينة، لبدء تصوير مسلسلها الجديد "زي البيت الوقف"، مع الفنان أحمد السعدني، والفنانة صابرين، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021، يوم 15 فبراير المقبل.