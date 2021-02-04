محمد محمود عبد العزيز ينتهي من تصوير "الاختيار 2" تعرف علي التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهي الفنان محمد محمود عبد العزيز، لتصوير مشاهده كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2"، من تصوير مشاهده أمس والتى تمت بأحد شوارع ميدان روكسى فى منطقة مصر الجديدة.

والمسلسل من بطولة النجمين أحمد مكى وكريم عبد العزيز ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر

عرضه خلال السباق الرمضانى القادم، ويتناول العمل بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" وتدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.