بالصور.. دياب و وزيري يبدأون "ماتش فراودة" برعاية الشباب والرياضة

القاهرة - محمد ابراهيم - من خلال شكل مختلف و طريقة مختلفة لمسابقات البرامج التلفزيونية، انطلق "ماتش فراودة " اول برنامج مسابقات تعليمية يعتمد على نظام الثانوية العامة الجديد والذي تعتمد حلقاته على اوائل الثانوية العامة التي اشيع عنها "دفعة كورونا" و متفوقين الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي .

اوضح كريم وزيري، رئيس تحرير البرنامج، ان بداية الفكرة كانت محاولة لجمع المتفوقين في النظام التعليمي تحت اسم برنامج يقدم بشكل مختلف ليستحوذ على قدر من الاعجاب، وتخصيص حوافز للفائزين لتشجيعهم على مزيد من التفوق .

و لفت وزيري ، ان البرنامج خصصت فيه ثلاثة فقرات تعليمية اول فقرة تشمل ثلاثة اسئلة لكل متسابق في مادة الكيمياء بإسم "انبوبة اختبار"، الفقرة الثانية خصصت لأسئلة مادة الفيزياء "الجاذبية " ، أما الفقرة الثالثة "ناتج وخلية" فكانت مختلفة حيث شملت اسئلة في الأحياء لمتسابقي علمي علوم اسئلة في الرياضيات لعلمي رياضة .

واشار محمد أكرم دياب، مشرف عام البرنامج، أن تكوينة شكل البرنامج اقتبست من اسمه "ماتش فراودة" الذي أجمع عليه فريق العمل، فالماتش اختارنا ان تعبر عنه حلبة ملاكمة بدل من ان يتصارع عليها لاعبان استبدلناه بمتفوقيين الثانوية العامة او "الفراودة"، و بنفس شروط مباريات الملاكمة قررنا ان يكون هناك "ليدر" لكل فريق من اوائل دفعة كورونا حسب مايشاع عنها .

واضاف دياب ، ان شخصية الحكم حل بديلا عنه عبد الله عنان مذيع البرنامج ، ووقع عليه الاختيار لتميزه في تقديم الفيديوهات التعليمية و التجارب العلمية في برنامجه "شارع العلوم " الذي يذاع على السوشيال ميديا، مشيرا انه من المقرر عرض الموسم الأول من البرنامج من خلال صفحات السوشيال ميديا، من خلال 15 حلقة حتى التصفيات النهائية بين الفراودة الفائزين .

يذكر ان برنامج ماتش فراودة من انتاج "ايديو جرام" اكبر منصة للتعليم عن بعد في مصر تحت رعاية من وزارة الشباب والرياضة، اسئلة الحلقات برعاية كتاب الامتحان، ويقدم الموسم الاول عبد الله عنان ، اشراف عام محمد اكرم دياب، يرأس تحريره كريم وزيري، اخراج احمد الشرقاوي .