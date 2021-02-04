رضا عبدالعال لـ"حديث القاهرة": الأهلي دخل المباراة خائف والإعلام صور لنا الدحيل ريال مدريد

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري في المباراة الاولى بكأس العالم للأندية كانت جيدة، وأهم نقطة هي الصعود لدور الثاني من البطولة، موضحًا أن الإعلام المصري جعلنا أننا سنواجه ريال مدريد، معقبًا: "الإعلام السبب في أداء مباراة اليوم".

وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأهلي دخل المباراة اليوم بخوف كبير من المنافس، مؤكدًا أن الشحن السلبي للفريق سبب في الاستحواذ السلبي للفريق في الشوط الأول.

وتابع: "الإعلام قدم للأعبين بأن الدحيل يمتلك لاعبين من اسبانيا.. الشوطة الوحيدة للاهلي دخلت هدف"، مشددًا على أنها الكرة الوحيدة التي تم تسديدها خلال الـ90 دقيقة.