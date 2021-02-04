شاهد.. فرحة عارمة لأعضاء النادي الأهلي بالجزيرة بعد التسجيل بمرمى الدحيل

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة فرحة عارمة بعد احراز حسين الشحات هدف الفوز للأهلي في شباك فريق الدحيل القطري بكأس العالم للأندية.
ورصدت عدسة دوت الخليج فرحة الجماهير الأهلاوية والتي رافقها الهتاف للاعبين والاهلي بعد احراز الهدف في الدقيقة 30 من زمن المباراة .
وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.
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