ابنة عمرو دياب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب صورها الجريئة

نشرت كنزي عمرو دياب مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي إنستجرام . وظهرت كنزي في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان موف مكشوفا الصدر وشعرها الاشقر المنسدل على الاكتاف. وتعرضت كنزي لانتقادات لاذعة بسبب الصور التي لا تناسب سنها. يذكر أن عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.

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