مى عمر تكتشف خيانة الشرنوبي لها وتطلب الزواج منه

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الثلاثين من مسلسل "لؤلؤ" إثارة وتشويق كبير، حيث اكتشفت لؤلؤ الذى تلعب دوره الفنانة مى عمر خيانة بودا الذى يجسده الفنان محمد الشرنوبي.

فعندما ذهبت لؤلؤ إلى بودا الورشة الخاصة به، وقبل دخولها ورشة بودا تسمعه يتحدث مع مروى في الموبايل ويؤكد لها أن لؤلؤ هي الكوبرى للوصول الى الحياة التي يتطلعون لها وتكتشف مؤامرتهما لسرقة كل أموالها.

وفى نفس الوقت تسمع والدة لؤلؤ إكرام الذى تقوم بدوره الفنانة سلوى عثمان، مروة صديقة لؤلؤ وهى تتحدث مع بودا وتكتشف أنها تخون ابنتها وتدبر لسرقتها بمشاركة بودا.

تدخل لؤلؤ الورشة على بودا وتتظاهر أمامه بأنها طبيعية وتقول له "وحشتنى"، وتحاول أن تستدرجه بتأكيدها له أنها قررت الطلاق من طارق والزواج منه، كما تخبره بأنها اكتشفت نصب مدير أعمالها مجدى – ادوارد – عليها وسرقتها بالتوكيل الذى وضعته له، وأنها بمجرد زواجها من بودا ستطرد مجدى.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.