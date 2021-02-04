لؤلؤ تتعرض للاغتصاب من قبل بودا.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الثلاثين من مسلسل "لؤلؤ" إثارة وتشويق كبير، حيث اكتشفت لؤلؤ الذى تلعب دوره الفنانة مى عمر خيانة بودا الذى يجسده الفنان محمد الشرنوبي.

ذهبت لؤلؤ إلى بودا الورشة الخاصة به، وقبل دخولها ورشة بودا تسمعه يتحدث مع مروة في الموبايل ويؤكد لها أن لؤلؤ هي الكوبرى للوصول الى الحياة التي يتطلعون لها وتكتشف مؤامرتهما لسرقة كل أموالها.

تدخل لؤلؤ الورشة على بودا وتتظاهر أمامه بأنها طبيعية وتقول له "وحشتنى"، وتحاول أن تستدرجه بتأكيدها له أنها قررت الطلاق من طارق والزواج منه، كما تخبره بأنها اكتشفت نصب مدير أعمالها مجدى – ادوارد – عليها وسرقتها بالتوكيل الذى وضعته له، وأنها بمجرد زواجها من بودا ستطرد مجدى.

يفهم بودا بأن لؤلؤ كشفت أمره هو ومروة، ويتصل بمروة ليفهم منها وضع مجدى بالنسبة ل لؤلؤ، ثم يخرج بودا ويقوم بعمل شاي ل "لؤلؤ" ووضع لها مخدر فتفقد الوعى فيقوم باغتصابها وتصوير فيديو لها لكى يستغلها ثم يهرب هو ومروة.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.