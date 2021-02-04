رضا عبدالعال لـ"حديث القاهرة": "الأهلي يوفر لبن العصفور لفريقه وعم حارس لو مسك الفريق هيأخد بطولات"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن أي مدرب يتوج ببطولات مع النادي الأهلي بما يمتلكه من لاعبين على قدرات عالية، قائلا: "عم حارس لو مسك الفريق هيأخد بيه بطولة، والاهلي موفر لبن العصفور للاعبين".

وأضاف رضا عبد العال، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، ان إدارة نادي الأهلي توفر كل الإمكانات للحصول على البطولات.

وشدد رضا عبد العال، على أهمية انتهاء الاهلي سريعًا من مباراة الدحيل القطري، قائلا: "لابد من تقديم الثقة للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة باريرن ميونخ في دور الـ4 بطولة كأس العالم للأندية، وأن ادارة وجهاز الاهلي يوصل إلى لاعبيه أنهم أحسن فريق في العالم.. وايه مانع أكسب البايرن".