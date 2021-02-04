إبراهيم فايق عن حكم لقاء الأهلي: هم اخترعوا قوانين جديدة

علق الاعلامي إبراهيم فايق على قيام حكم لقاء الاهلي والدحيل القطري هجمة الأهلي بسبب تغيرات اللاعبين .

‏وكتب إبراهيم فايق قائلا "هم اخترعوا قوانين جديدة في الكورة؟!! ازاي الحكم يوقف اللعب علشان التغييرات؟!!".



إبراهيم فايق : 45 دقيقة تاريخية لـ الأهلي في المونديال أمام الدحيل

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.