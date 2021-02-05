نجوم الفن يهنئون الأهلي بعد فوزه على الدحيل القطري

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ عدد كبير من نجوم الفن النادى الأهلى بعد فوزه على فريق الدحيل القطرى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

يرصد "دوت الخليج الفني" رسالة نجوم الفن إلى النادى الأهلى بعد الفوز:

أحمد التهامي

هنأ أحمد التهامى الأهلي من خلال "دوت الخليج الفني" قائلًا: "مليون مبروك لنادى الأهلى وجماهيره، الأهلى فريق كبير وفريق عظيم والفرقة كانت بتلعب بروح قتالية عالية".

وتابع: "والمدرب كان منظم الفرقة بشكل كبير والشناوى كان رجل المباراة، والفرقة كلها أدت على أفضل وجه، وحسين الشحات كان جوله عالمى، فحقيقى الفرقة فرقة كبيرة وكل الفرقة لعبت بروح الفريق وبروح قتالية عالية جدا، كان شكلهم حلو انهاردة وربنا يوفقهم فى ماتش البابرين ميونخ، ونتمنى فوز الأهلى فى ماتش البارين".

علاء مرسي

حرص الفنان علاء مرسى على تهنئة النادى الأهلى وذلك بعد فوزه اليوم على فريق الدحيل القطرى، فى بطولة كأس العالم للأندية.

وقال علاء مرسي لـ"دوت الخليج الفني"، مهنئا نادى الأهلى "مبروك لمصر مبروك للأهلي مبروك ودايما في نصر".

رامى صبرى

كما حرص الفنان رامي صبري على تهنئة النادى الأهلى وذلك بعد فوزه اليوم على فريق الدحيل القطرى، فى بطولة كأس العالم للأندية.

وقال رامى صبرى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،"مبروك لمصر وللنادي الاهلي لصعوده نصف النهائي شرفتونا يارجالة".

غادة عبد الرازق

ونشرت غادة عبد الرازق، صورة جديدة تحتفل بها بفوز النادي الأهلي على فريق الدحيل القطري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

نبيل الحلفاوى

وقال الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر :"مبروك للأهلي الصعود إلى نصف النهائي بعد أن لعب شوطًا واحدًا".

يوسف الشريف

فيما قال النجم يوسف الشريف. عبر تويتر :"مبروك للأهلي ولمصر كأس العالم للأندية".

محمد الشقنقيرى

وقال محمد الشقنقيرى لـ"دوت الخليج الفني" مهنئا نادى الأهلى "ألف مليون مبروك لأبطال النادي الأهلى و لكل الجماهير المصرية الله، الوطن، الأهلي".