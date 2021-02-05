هذا ما حققه كليب مصباح علاء الدين لمحمد رمضان

حقق كليب مصباح علاء الدين للفنان محمد رمضان ٨ ملايين و ٩٠٠ الف مشاهدة بعد مرور قرابة أسبوعين على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.
وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام أغنيته الجديدة.
يشار إلى أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021.
مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.
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