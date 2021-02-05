فيديو ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها جايدن الخامس ..أصبح عازف ماهر!

ميريام فارس الفنانة اللبنانية احتفلت بعيد ميلاد نجلها الأكبر "جايدن" الخامس في أجواء أسرية مرحة داخل منزلها، وحرصت على نشر مجموعة صور وفيديوهات من كواليس التحضير للحفل عبر حسابها على انستجرام.

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها جايدن

ميريام فارس ظهرت في أحد الفيديوهات التي نشرتها على انستجرام، وهي تقوم بوضع زينة عيد ميلاد طفلها على الجدران، داخل منزلها وتقوم بنفخ البالونات، خاصة وأنها حرصت على أن يكون الاحتفال مقتصرًا على الأسرة بسبب انتشار فيروس كورونا، متمنية أن تنتهي الأيام الصعبة التي يعيشها البعض بسبب الفيروس.

نجل ميريام فارس يعزف على الساكسفون

وعلقت ميريام فارس على الفيديو قائلة: "استمتعت بتعليق زينة عيد ميلاد جايدن كلها بنفسي، خليك في البيت خليك آمن"، كما نشرت مقطع فيديو آخر وهو يعزف على آلة الساكسفون إحدى أغاني الاحتفال بأعياد الميلاد، لافتة إلى أن تلك الهدية الوحيدة التي تمناها نجلها خلال الاحتفال بالعام الجديد 2021، وتابعت: "البارحة فاجئ الجميع بعزفه في عيد ميلاده.. سنة حلوة يا جميل".

وتلقت ميريام فارس التهاني من قبل عدد كبير من المتابعين، الذين تمنوا لطفلها السعادة في عامه الجديد، كما عبروا عن إعجابهم بطريقة عزفه ومحاولته الوصول للحن الصحيح.

أحدث ظهور لميريام فارس وأسرتها

في سياق آخر، كانت النجمة اللبنانية ميريام فارس قد استغلت العزل الصحي الذي يتواصل في لبنان، لتمضية أجمل الأوقات مع أسرتها، حيث تحرص على مشاركة الجمهور على انستجرام ببعض لحظاتها المميزة مع ابنها جايدن، حيث نشرت مؤخرًا مقطع فيديو طريف ظهرت فيه وهي تجني ثمار حديقتها من الليمون مع طفلها الصغير وعلقت قائلة: "الأحد يوم المرح.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت ميريام فارس بشكل مفاجئ ولادتها لابنها "دايف"، بعد أسبوع من ولادته سراً وكذلك بعدما أخفت فترة حملها عن الجميع، ونشرت فيديو على "انستجرام" وزفت به الخبر للجمهور، وذلك بعد فترة من غيابها عن السوشيال ميديا والتي أثارت التكهنات وقتها على حملها قبل أن تؤكدها بخبر ولادتها.

وينتظر جمهور ميريام فارس عودتها لأعمالها الفنية في عام 2021، بعد غيابها في العام الماضي بسبب ظروف حملها وولادتها لابنها الثاني دايف، وتتفرغ في الفترة الحالية لرعاية ابنها ولم تكشف ملامح أعمالها الفنية المقبلة.