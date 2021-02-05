فيديو منى السابر تبكي بسبب تناقض مواقف ابنتها حلا الترك .. اعتذرت لها قبل أسبوعين ثم طلبت حصانة منها !

منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عبرت عن مدى صدمتها من تصرفات ابنتها في القضية المقامة من حلا ضدها والتي اتهمت فيها والدتها بسرقتها.

منى السابر تبكي وتكشف تطورات قضية حلا الترك ضدها

منى السابر نشرت مقطع فيديو جديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه وهي تبكي داخل سيارتها، وتستمع إلى أغنية المطربة اللبنانية إليسا "مصدومة" وكشفت تطورات القضية بينها وبين ابنتها، لافتة إلى أن صدمت بشدة بسبب أقوالها اليوم، وبأنها تريد أن تحصل على حصانة من والدتها، وعدم التواصل معها.

تفاصيل زيارة حلا الترك لوالدتها منى السابر

ولفتت منى السابر إلى أن ابنتها حلا الترك قد زارتها قبل حوالي أسبوعين وقبلت وجهها واعتذرت لها وشددت على أنها لن تؤذيها بأي وسيلة، لكنها صدمت والدتها اليوم بموقفها وطلبها بالحصور على حصانة منها، وأوضحت والدة حلا الترك أنها عندما طلبت فترة تحاول فيها جمع المبلغ المالي سبب أزمة، لم تحصل حينها على موافقة أمنية.

وتابعت منى السابر في حديثها: "ناس كتير بتنصب وتسرق وتكذب واللي وراهم وسطات وناس قوية أمورهم ما حدا بيقدر يتكلم معاهم، لكن أم بتصرف على ولادها وتدبر أمورها وأمور أولادها تدان!.. أنا مؤمنة بالقضاء ولازم ينصفني في هذا الموضوع".

انتقادات الجمهور لحلا الترك

وتفاعل عدد كبير من متابعي منى السابر مع الفيديو الذي نشرته، وأعادوا مشاركته عبر عدة صفحات مهتمة بأخبار النجوم، وتعاطف عدد كبير من الجمهور مع منى السابر وتمنوا أن ينتهي الخلاف بينها وبين ابنتها، فيما نالت حلا الترك العديد من الانتقادات بسبب موقفها ضد والدتها.

وقبل أيام أكدت والدة حلا الترك أن أسرة طليقها محمد الترك يحاولون محاربتها من خلال ابنتها، ويريدون تدمير سمعتها وحياتها ويزجون بها في السجن، إضافة إلى محاولتهم أيضًا تهديدها.

الجدير بالذكر أن حلا الترك كانت قد خرجت عن صمتها في شهر ديسمبر الماضي، وتحدثت عن قضيتها الشهيرة ضد والدتها منى السابر، ونشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها بانستجرام، طلبت بها من الجمهور عدم الحكم عليها وظلمها، وكذلك علقت على تفاعل الفنانين مع القضية والهجوم عليها، وقالت في رسالتها التي عنونتها بـ"كلام من القلب وشكرا.. اليوم أنا حابة أوصل لجمهوري رسالة بعد صمت طويل، وفترة عدت سمعت فيها من التجريح والكلام القاسي الكتير.. الأغلب ظلمني وشتمني سواء من الناس وبعض الفنانين للأسف".

وتطرقت حلا الترك إلى الحديث عن قضية والدتها منى السابر وقالت: "كل اللي اقدر أقوله انكم ظلمتوني وأنا ما رفعت قضية على أمي، ولا تسببت باللي قاعد يصير، وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني تظل أمي احبها واتمنى لها الخير، بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها، الموضوع عند القضاء البحريني، والموضوع أكبر من حلا، وفي يوم راح يبن لكم كل شيء ولكن ما اقدر اتكلم او اصرح بشي حاليا للأسف".