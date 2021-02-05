تطورات مقلقة في حالة حورية فرغلي تتسبب في إلغاء الجراحة في اللحظات الأخيرة

حورية فرغلي النجمة المصرية باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد أنباء إجرائها عملية جراحية جديدة في أنفها، في الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم، الخميس.

تأجيل عملية أنف حورية فرغلي

وتلقت حورية فرغلي دعوات الجميع بتمام الشفاء ونجاح العملية الجراحية الجديدة التي سيتم إجرائها على أكثر من مرحلة، أولها خلال الفترة الحالية وثاني مراحلها بعد مرور 20 يومًا؛ إلا أن المقربين من الفنانة المصرية صدموا الجمهور بالتطورات الجديدة التي طرأت على الجراحة التي ستجريها.

وكان من المقرر أن يتم إجراء العملية الجراحية الأولى فجر اليوم الخميس، إلا أن الطبيب المعالج لحورية فرغلي فاجئها بتأجيل العملية بعد أن أجرت عدة فحوصات وتبين أنها تعاني من نقص في بروتين الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء ومن المقرر تحديد موعد جديد لإجراء العملية الجراحية خلال الساعات المقبلة عقب استقرار حالتها الصحية، وذلك بحسب برنامج "Et بالعربي".

سبب تأجيل العملية الجراحية المنتظرة لحورية فرغلي

وأقلقت التفاصيل الجديدة المتداولة حول حالة حورية فرغلي الصحية؛ جمهورها، خاصة بعد أن تردد أن سبب نقص الهيموجلوبين هو تعرضها لكدمة بالرأس، قبل حوالي يوم واحد من إجراء العملية الجراحية.

ومن المقرر أن حيث سيتم أخذ قطعة من القفص الصدري لحورية فرغلي من أجل زراعتها في الأنف حتى تعود لشكلها الطبيعي، ولا تهدف العملية فقط إلى تصحيح التشوه الحاصل في أنف حورية فرغلي والذي شوه لها ملامح وجهها، إنما أيضا تأتي بهدف شفائها من أزمة صحية حيث عانت في الفترة الأخيرة من صعوبة التنفس.

حقيقة استبعاد حورية فرغلي من فيلم "براءة ريا وسكينة"

في سياق آخر، تردد أن فريق عمل فيلم "براءة ريا وسكينة" قرر استبعاد حورية فرغلي بسبب سفرها للخارج من أجل عمليتها واستبدالها بفنانة أخرى لاستكمال تصوير الفيلم، وهو ما نفاه الفنان الشاب عمر خورشيد، أحد أبطال الفيلم، حيث علق على تلك الشائعات عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "من الآخر علشان محدش يكلمني ويسألني تاني.. احنا موقفين العمل في الفيلم، ومنتظرين بطلة العمل لما ترجع بالسلامة وتستكمل شفائها إن شاء الله".

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم بجانب حورية فرغلي كل من وفاء عامر ولطفي لبيب ومنة فضالي ومحسن منصور وعايدة غنيم وياسر علي ماهر وأحمد عبد الله وأحمد صيام وهو من تأليف أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الاطرش.

الجدير بالذكر أن حورية فرغلي أثارت ضجة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بعدما صرحت في لقاء تلفزيوني وبكت تأثرا بابتعاد كل الأصدقاء عنها بعد توقفها عن ممارسة مهنة التمثيل عقب تشوه وأنفها ومعاناتها من أزمة صحية، حيث أنها فقدت حاستي الشم والتذوق منذ 3 سنوات سبب جراحات خاطئة.