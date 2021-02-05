خاص- سينتيا خليفة عن مشاركتها في "ضد الكسر": "بحب نيللي كريم وبتعلم من أدائها"

وقالت سينتيا خليفة لـ "دوت الخليج الفني" إنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة أجنبية تُدعى "مايا" عائدة من إحدى الدول الأجنيبية، كما أكدت أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو وجود الفنانة نيللي كريم فهي تحترمها كثيرًا كممثلة، بالإضافة إلى أنها تتعلم من تجاربها السابقة.

وأضافت سينتيا خليفة:"أنا بحب نيللي كريم وبحترمها جدًا كممثلة، وبتعلم من أدائها في أعمالها السابقة، وحسيت إن الدور شبه شخصيتي الحقيقة شوية، أجنبية جاية مصر روحها مختلفة عن روح المجتمع والناس اللي عايشين في مصر زي اي مكان تاني، أي حد بيجي من برا بيبقى عنده طاقة معينة بتبقى مختلفة شوية، بتضيف حاجة على المجتمع اللي داخله، لاقيت نفسي شبه الشخصية دي من الناحية دي لإن جيت مصر من سنة، مجتمع جديد بالنسبالي وأنا جديدة بالنسباله ".

وفي سياق آخر، تشارك سينتيا خليفة في السباق الرمضاني المقبل أيضًا في مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، إنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.