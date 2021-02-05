حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل عروس بيروت

كشفت الفنانة السورية مرام علي في لقائها مع برنامج ام بي سي تريندج أنه لا نية لتقديم جزء ثالث من مسلسل عروس بيروت، لافتة الى ان على جميع العاملين في مسلسل تقديم لابد من تقديم أعمال فنية اخرى.

ويبرز العمل العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، وقام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات. عرض مسلسل عروس بيروت 2 على منصة شاهد VIP حيث يسبق عرض حلقاته عن قناة MBC MASR و mbc 4 بيوم واحد. ابطال مسلسل عروس بيروت : مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

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