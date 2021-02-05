إدوارد ينضم لـ"كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان إدوارد إلى قائمة أبطال مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

ويعرض المسلسل فى 15 حلقة فقط، وهى نوعية جديدة من المسلسلات تقدمها شركة سينرجى لإمتاع الجماهير.

كان يوسف الشريف، نشر صورا من كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25" برفقة زوجته إنجي علاء مؤلفة العمل.

واكتفى بالتعليق قائلا: من أول يوم تصوير.. دعواتكم".

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.