ذا ويكاند يعلن تأجيل جولته العالمية للمرة الثالثة

كشفت تقارير بالصحف الأجنبية حول قرار تأجيل المغني الشهير ذا ويكاند لجولته العالمية للمرة الثالثة بسبب استمرار تفشي وباء فيروس كورونا.
حقق كليب اغنية save your tears للمغني الشهير ذاويكاند ١٠٠ مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.
واللافت أن الموديل التي ظهرت مع ذا ويكاند في كليب أغنتيه الجديدة save your tears الذي طرحه منذ يومين، تشبه سيلينا جوميز إلى حد كبير من حيث الملامح وتسريحة الشعر.
وأشار جمهور ذا ويكاند عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي إلى أن كلمات الأغنية تشير إلى علاقته بـ سيلينا جوميز التي لم تستمر سوى 10 أشهر فقط.
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