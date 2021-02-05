في عيد ميلاد سعيد حامد.. عمره ومعلومات لا تعرفها

يصادف اليوم الخامس من شهر فبراير عيد ميلاد المخرج الشهير سعيد حامد ال٧٣.من أشهر أعماله "صعيدى فى الجامعة الأمريكية، حب فى الثلاجة شورت وفانلة وكاب وهمام فى أمستردام، وهو ما جعل أهل الفن يطلقون عليه صاحب مدرسة المضحكون الجدد نظرًا الى تقديمه الافلام الكوميديا مع الجيل الجديد من الفنانيين إنذاك.
ووضع "حامد" بصمة واضحة فى مجالى التليفزيون والمسرح كان أهمها مسرحيات "ألابندا، باللو، حزمني يا، مسرح مصر"، إما فى الدراما التليفزيونية فقد قدم مسلسلات مثل "هانم بنت باشا، أزمة نسب".
وما لا يعرفة الكثيرون أن سعيد حامد سودانى ولا يحمل الجنسية المصرية، وتقديرًا لدوره في العملية الفنية فقد تم منحه الإقامة في البلاد لغير السياحة، وإعفائه من شرطي الإقامة والتسجيل.
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